Ученые считают, что восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке может быть опасным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники природного парка "Вулканы Камчатки" по результатам поездки к подножию Ключевского вулкана рекомендовали туристам наблюдать за извержением исполина на безопасном расстоянии. Об этом сообщается в четверг на сайте природоохранной территории.

Извержение Ключевского началось 1 ноября прошлого года и продолжается до настоящего времени. Вулканологи наблюдают термальную аномалию, пепловые шлейфы, в середине апреля на восточный склон вулкана излилась лава. До этого Ключевская сопка извергалась в 2013 году, и за природной аномалией наблюдали сотни туристов и жителей полуострова.

"В настоящее время Ключевской - единственный вулкан на территории природного парка, где можно увидеть горячую лаву. После работы у подножия мы пришли к выводу, что сегодня восхождение вулкан представляет собой опасность, так как из кратера вылетают вулканические "бомбы". Лучше наблюдать за извержением на расстоянии", - говорится в сообщении.

Вулканологи прогнозируют, что извержение Ключевского будет продолжаться весь туристический сезон, до сентября. В настоящий момент посещение природного парка закрыто с начала апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.