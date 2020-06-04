Самарский омбудсмен предложила открыть в регионе Дом прав человека

САМАРА, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила открыть Дом прав человека в Самаре. С соответствующей инициативой она выступила на заседании самарской губернской думы и представит это предложение губернатору.

"Мне бы очень хотелось, чтобы такой Дом прав человека, где можно получить поддержку, помощь, бесплатные юридические услуги, где человек может получить ответы на все вопросы, касающиеся нарушенных прав, был открыт в Самаре", - сообщила Гальцова в четверг ТАСС.

Эта площадка может объединить уполномоченных региона, чтобы граждане имели возможность в одном месте получать услуги, касающиеся защиты их прав. "Есть уполномоченный по правам ребенка, по правам предпринимателей. Все они находятся в разных местах. В этом доме можно будет разместить всех уполномоченных региона", - сказала обмудсмен.

Кроме того, на этой площадке можно будет проводить конференции и круглые столы, касающиеся зашиты прав граждан.