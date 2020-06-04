"ВКонтакте" запустила сервис "Клипы", в котором с помощью жестов можно управлять съемкой

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустила сервис "Клипы" для создания коротких видео длительностью до 1 минуты. Процесс съемки можно контролировать при помощи жестов, сообщили в пресс-службе компании.

"Команда "ВКонтакте" представила сервис "Клипы" - это бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования. С помощью инструментов сервиса любой пользователь без специальных навыков и дорогостоящей техники сможет создавать контент на уровне, близком к профессиональному. Благодаря этим технологиям и социальным механикам "Клипы" позволят авторам заявить о своем таланте широкой аудитории, а зрители получат увлекательный видеоконтент", - отметили в компании.

Ключевой особенностью сервиса, разработка которого началась в 2020 году, стала возможность снимать клипы при помощи управления с помощью AR-механик. То есть начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами. Во время официальной презентации сервиса представитель соцсети сказал, что на данный момент платформа реагирует на 10 жестов, в будущем функционал будет расширяться.

"Запуск нового формата коротких полупрофессиональных роликов - логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео. Нам удалось построить полноценную AR-платформу - с механиками дополненной реальности и управления жестами. Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств. В итоге с инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами", - сказала директор по продукту, руководитель контентной платформы "ВКонтакте" Марина Краснова.

По данным представителя соцсети, в отличии от сервиса "Истории" (в данном сервисе видео длительность до 15 секунд хранятся 24 часа - прим. ТАСС) - тайминг контента в сервисе "Клипы" может быть до 1 минуты, и он не удаляется автоматически спустя определенный промежуток времени.

В "Клипах" реализована новая рекомендательная платформа, она учитывает сигналы об интересах пользователей, а затем алгоритмы предлагают другим людям свежий клип, интересный именно ему. В ближайшие дни новый сервис станет доступны всем пользователям в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашенных авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей.

В сутки видео в VK набирают 750 млн просмотров, а каждый месяц их включают 80 млн пользователей. Ежемесячная аудитория прямых трансляций - 45 млн человек. Интерес к вертикальным видео показательно высок: ежемесячно 9 млн авторов публикуют "ВКонтакте" более 114 млн "Историй", а все "Истории" на платформе собирают более 7,6 млрд просмотров от 42 млн зрителей.