В Татарстане с 5 июня открываются храмы, фитнес-центры и бассейны

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Работа спортивных центров, бассейнов, а также храмов с 5 июня возобновляется в Татарстане при соблюдении мер социального дистанцирования. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном портале правовой информации Татарстана.

"Установить, что с 5 июня до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки допускается: а) работа спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование, и соблюдении требований к предельному количеству лиц б) посещение гражданами культовых помещений, зданий, сооружений при условии обеспечения религиозными организациями соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в культовом помещении, здании или сооружении", - говорится в постановлении.

В помещении для занятий спортом одновременно может находиться предельное количество людей из расчета один человек на 4 кв. м., в зоне бассейна для групповых занятий - один человек на 5 кв. м. зеркала воды, в зоне плавательных дорожек - один человек на 10 кв. м. В культовых учреждениях площадью менее 400 кв. м. одновременно может находится предельное количество людей из расчета один человек на 4 кв. м., в культовых учреждениях площадью более 400 кв. м. может одновременно находиться не более 100 человек.

Также в республике разрешается работа бань и саун. Ограничения на работу торгово-развлекательных центров не распространяются на объекты, расположенные в 31 муниципальном районе, список которых опубликован в приложении к постановлению.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстана выявлен 3 351 случай заражения коронавирусом, 2 991 человек выздоровел, 10 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215.