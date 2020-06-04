Коронавирусная инфекция не подтвердилась у губернатора Курской области

ТАСС, 4 июня. Тест губернатора Курской области Романа Старовойта на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. Об этом сам политик сообщил в официальном канале правительства региона в Telegram.

"Сдал тест на коронавирус как контакт первого уровня - анализ отрицательный. Он не дает 100-процентный результат, так что на всякий случай все свои встречи и поездки я сейчас ограничил. Чувствую себя отлично, продолжаю работать", - сообщил Старовойт.

Старовойт перешел на удаленный режим работы и сдал тест на коронавирусную инфекцию в среду, после подтверждения заражения у первого заместителя губернатора Станислава Набоко. Набоко находится на самоизоляции и амбулаторном лечении дома, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Тестирование также прошли все сотрудники администрации региона, которые контактировали с Набоко, они находятся на самоизоляции до появления результатов тестов.

За последние сутки в Курской области выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 3 272. Из числа зараженных выздоровели 1 598, 15 умерли.

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