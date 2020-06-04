Росрыболовство: восстановление экобаланса водной системы в Норильске займет десятки лет

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

"Уже сейчас можно сказать, что восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет. Масштабы катастрофы недооцениваются", - сказал Клоков.

Он подчеркнул, что разлив топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске является экологической катастрофой с долгосрочными негативными последствиями. Объективная оценка ущерба займет определенное время. "В данный момент представители Росрыболовства совместно с прокуратурой на месте принимают участие в расследовании причин произошедшего", - пояснил глава объединенной пресс-службы Росрыболовства.

По его словам, согласно проведенному на месте представителями Росрыболовства мониторингу, основная масса солярки ушла дном под заградительными бонами на реке Амбарная и сейчас уже находится в озере Пясино. С учетом неблагоприятного изменения направления ветра Росрыболовство ожидает дальнейшего продвижения топливного пятна вниз по течению в направлении реки Пясина и далее - Карского моря. "Для детального изучения ситуации необходима разведка с воздуха, забор проб воды, иловых отложений и береговых грунтов в северной части озера Пясино и начала реки Пясино", - заключил Клоков.