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Пандемия коронавируса нового типа

Самарская губернская дума частично перешла на удаленный режим работы из-за коронавируса

Один из работников контактировал с инфицированным

САМАРА, 4 июня. /ТАСС/. Часть сотрудников Самарской губернской думы перевели на удаленный режим работы из-за того, что один из работников контактировал с заразившимся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении думы, распространенном в четверг.

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"Председателем Самарской губернской думы Геннадием Котельниковым было издано распоряжение. В соответствии с ним усилены меры по пропускному режиму, большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы", - говорится в сообщении.

В думе действует масочный режим, проводится дезинфекция помещений, регулярно оценивается состояние здоровья сотрудников. Как отмечается в сообщении, контакт с заразившимся имел работник думы, у депутатов коронавирус не выявили.

В Самарской области выявлено 2 770 случаев заражения коронавирусом. По выздоровлению выписали 1 212 человек, 23 человека умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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