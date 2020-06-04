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Пандемия коронавируса нового типа

Тестирование на коронавирус в России проводят более 700 лабораторий

Из них 106 лабораторий являются частными

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в России можно сделать в 711 лабораториях, из которых 106 - частные, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"На сегодняшний день тестирование доступно в 711 лабораториях, из них 108 лабораторий Роспотребнадзора, 497 - при государственных медицинских организациях и 106 лабораторий частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Информацию о прохождении тестирования в субъектах страны можно получить по телефонам оперативных штабов регионов.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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