В России за сутки заразились коронавирусом 8 831 человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в четверг 8 831, уже 20 дней оно не превышает 10 тыс. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост остается на рекордно низком уровне в 2%, как и днем ранее.

Всего в России 441 108 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время число активных случаев составляет 231 101.

Новые 1998 случаев заражения подтверждены в Москве, 767 - в Московской области, 375 - в Санкт-Петербурге, 319 - в Нижегородской области, 298 - в Свердловской и 184 - в Ростовской областях.

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 169 и составляет 5 384 человека. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 178 человек, 2 июня - 182. Общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

За сутки 24 человека умерли в Санкт-Петербурге, 19 - в Московской области, шесть - в Нижегородской области, по четыре - в Тверской области и Пермском крае, по три - в Ставропольском крае и Ростовской области.

Выздоровевших больше 200 тыс.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило в России в четверг 8 666 человек, общее число выздоровевших достигло 204 623 человек.

Согласно данным штаба, общее число выздоровевших составляет 46,3% от общего количества случаев заражения коронавирусом в России.

За сутки выписан 3 061 человек в Москве, 566 вылечились в Московской области, 364 - в Санкт-Петербурге, 305 - в Северной Осетии, 227 - в Ингушетии и 199 - в Нижегородской области.