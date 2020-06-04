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Пандемия коронавируса нового типа
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Коэффициенты распространения коронавируса в России и в Москве снизились до 1 и 0,9

Среди регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже 1 зафиксирован также в Подмосковье, Калужской области и в Красноярском крае

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в четверг опустился до единицы, за сутки он снизился на 0,04. В Москве этот показатель опустился до 0,9, потеряв 0,11 за день, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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Среди регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы зафиксирован также в Подмосковье (0,98), Калужской области (0,96) и в Красноярском крае (0,99). В Санкт-Петербурге, Дагестане и Тульской области он находится в районе 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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