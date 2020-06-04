Исследование: половина российских студентов мечтают работать удаленно

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более половины российских выпускников мечтает работать удаленно, при этом имея возможность приходить в офис. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей" со ссылкой на результаты исследования, проведенного совместно с ГК "ЭФКО".

В исследовании, которое проводилось с 15 по 30 мая этого года, приняли участие 2 740 бакалавров и магистров российских вузов, в том числе финалисты и победители конкурса "Я - профессионал", проекта "Профстажировки 2.0", чемпионата Case-in и других проектов платформы "Россия - страна возможностей", а также участники конкурса "Умник-ЭФКО".

"Мнения насчет удаленной работы среди студентов российских вузов разделились - 40% предпочитают работать в офисе, чуть более 55% - дистанционно, но с возможностью приходить в офис. Только "удаленку" выбрали менее 5% опрошенных", - говорится в сообщении.

При этом представления о работе мечты у студентов различаются - четверть опрошенных хочет работать в госсекторе (25%), столько же - в корпорациях (25%), а каждый пятый мечтает быть предпринимателем и иметь собственное дело.

"Абсолютное большинство (94%) выпускников отметили, что планируют строить карьеру в России. При этом более половины (59%) опрошенных хотят работать только в нашей стране. Еще порядка трети (35%) выпускников считают, что в России лучше начинать карьеру, а далее, получив необходимый опыт, они будут смотреть по обстоятельствам. И только 6% нынешних выпускников мечтают строить карьеру за рубежом", - приводит пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей" слова генерального директора организации Алексея Комиссарова. Он также отметил, что самыми важными факторами при выборе места работы, по мнению опрошенных, оказались, в первую очередь, наличие возможностей для роста и развития и только потом - уровень заработной платы.

Среди перспективных отраслей студенты выделили FoodTech (сервисы доставки, новые продукты), MedTech (медицинские технологии), AdTech (маркетинговые и рекламные технологии), а также EdTech (дистанционное образование), а вот крупные заводы и стартапы оказались у студентов не так популярны - там хотят работать лишь 4% и 3% соответственно.