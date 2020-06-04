В Хабаровском крае будут использовать умные датчики для контроля здоровья коров

ТАСС, 4 июня. Умные датчики, которые установят 40 коровам на ферме в Хабаровском крае, позволят в удаленном режиме следить за состоянием их здоровья, отклонениями в поведении и вести виртуальный паспорт животного. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ПАО "МТС" в регионах Дальнего Востока.

"Система работает на основе облачного сервиса и позволяет контролировать состояние животных и качество работы персонала удаленно. В личном кабинете хранятся виртуальный паспорт животного, статистика по сотрудникам, данные о выполнении в срок поставленных задач и установленных показателей эффективности", - говорится в сообщении.

Эксперты МТС помогут ферме анализировать полученные данные, выстроить или скорректировать процессы взаимодействия и ухода за животными. Первым 40 коровам в селе Князе-Волконское в ближайшее время установят в желудке специальный датчик - болюс (крупная пилюля).

"Болюс контролирует двигательную активность животного, температуру тела, количество потребляемой воды. Система определяет привычную для животного модель поведения, фиксирует отклонения от нее и предполагает, что является причиной. Это позволяет в среднем на 15% снизить количество потребляемых медикаментов, спрогнозировать отел за 15 часов и сократить сервис-период [период физиологического цикла коровы для подготовки к осеменению] со 148 дней в среднем по России до 90 дней и менее", - отметили в пресс-службе.

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.