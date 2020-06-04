Самолет из США доставил вторую партию аппаратов ИВЛ для России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Самолет со 150 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США приземлился в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На церемонии встречи присутствовали посол США в РФ Джон Салливан и первый заместитель генерального директора Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Дмитрий Никитенко.

Две недели назад США уже направили России 50 аппаратов ИВЛ. Как сообщило ранее посольство Соединенных Штатов в Москве, общая стоимость 200 американских аппаратов ИВЛ вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн.

Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют помощь на безвозмездной основе, как ранее Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал передачу Соединенными Штатами аппаратов ИВЛ конструктивным жестом. Госсекретарь Майкл Помпео отмечал, что власти США рады помочь России в борьбе с коронавирусом.