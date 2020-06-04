Кузнецова предложила реформировать органы опеки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым разработать концепцию реформирования органов опеки и попечительства с участием экспертов и родительского сообщества. Об этом сообщается в четверг на сайте детского омбудсмена.

Она отметила, что случаи в Оренбургской области, где органы профилактики изъяли четырех детей из семьи, и в Брянской области, где в приемной семье была обнаружена истощенная семилетняя девочка, продемонстрировали "несовершенство работы органов системы профилактики".

"Первое, что нужно сделать - это разработать концепцию реформирования с участием экспертов, общественных организаций, родительского сообщества, профильных министерств и ведомств - всех, кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности, чтобы на этой основе выстроить четкие поэтапные шаги для изменения такого ключевого инструмента работы с семьей", - приводится мнение Кузнецовой.

По словам омбудсмена, реформирование предполагает выстраивание "четкой и понятной вертикали управления, пересмотр приоритетности задач структуры, защита семьи, ее целостности должна быть главной и основной задачей".

Кроме того, Кузнецова призвала обратить внимание на программы подготовки специалистов в сфере опеки и выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики.

"В последнее время произошел целый каскад ЧП, связанных с действиями или бездействием органов системы профилактики. Наши мониторинги, выезды в регионы, прокурорские проверки, работа следственных органов выявляют множественные системные сбои в деятельности органов опеки и попечительства, которые повлекли за собой грубые нарушения прав детей, в том числе тяжелые и необратимые последствия", - отметила Кузнецова.

С предложением реформировать систему органов опеки и попечительства детский омбудсмен выступила 1 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она заявила, что число обращений с жалобами на работу этих структур выросло на 23%.