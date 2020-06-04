В Бразилии, Мексике и Индии установлены рекорды по заразившимся и умершим из-за COVID-19

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В Бразилии зафиксирован новый рекордный показатель смертности за сутки - умерли 1 349 человек. По общему количеству летальных исходов от последствий коронавируса крупнейшая страна Южной Америки может в ближайшее время обойти Италию, которая пока занимает третье место в мире вслед за США и Великобританией.

Сразу два рекорда - по суточному приросту количества заразившихся и числа умерших - установлены в минувшие сутки в Мексике. Общее количество инфицированных в этой стране перешагнуло психологически важный рубеж в 100 тыс. человек.

Самый высокий за время пандемии суточный прирост количества заразившихся - 9 304 человека - зафиксирован в Индии. В настоящее время эта страна занимает седьмое место в мире по числу инфицированных, но из-за рекордно высоких темпов распространения инфекции может в ближайшие дни догнать идущие перед ней Италию и Испанию.

Дальнейший рост количества заразившихся и умерших из-за коронавируса продолжается в США, которые являются абсолютным лидером по обоим показателям. Всего на планете, по последним данным, насчитывается более 6,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, свыше 375 тыс. человек умерли.

Рекордная смертность в Бразилии

Рекорды по суточному приросту смертности из-за коронавируса Бразилия бьет второй день подряд: накануне там умерли 1 262 человека. Общее количество летальных исходов в стране, согласно официальным данным Минздрава Бразилии, достигло 32 548, что лишь немногим уступает показателю Италии (33 601 умерший), причем суточные показатели смертности в Италии сейчас на два порядка ниже, чем в Бразилии.

Согласно сводке Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 584 тыс. (второе место в мире), из которых только за последние 24 часа выявлено более 28,6 тыс. случаев - это один из самых высоких показателей за последнюю неделю. Выздоровели свыше 238,6 тыс. человек.

По прогнозу Минздрава, ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

Мексиканские рекорды

Количество смертей из-за коронавируса в Мексике достигло 11 729, увеличившись на 1 092 за последние сутки, что стало самым высоким показателем с конца февраля, когда в стране началась эпидемия.

Рекордно высоким, по данным Минздрава, оказался и прирост числа заразившихся - 3 912 новых случаев инфицирования за сутки. Общее количество инфицированных перевалило за 100-тысячный рубеж и составило более 101,2 тыс. человек.

По этому показателю Мексика занимает четвертое место среди латиноамериканских государств, уступая лишь Бразилии, Перу (более 170 тыс. человек, девятое место в мире) и Чили (свыше 105 тыс.).

В конце марта правительство Мексики объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. С 1 июня в стране началось постепенное возобновление работы предприятий, хотя в подавляющем большинстве регионов сохраняется максимальный - красный - уровень эпидемической угрозы.

Лидерство США

Более 20,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в США, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основании данных федеральных и местных властей. Суточный прирост количества заразившихся на уровне 20-25 тыс. человек регистрируется в стране на протяжении последних двух недель.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1 031, днем ранее сообщалось о 784 умерших из-за коронавируса.

США являются абсолютным лидером по количеству инфицированных - более 1,85 млн человек - и числу летальных исходов - свыше 107 тыс. Выздоровели более 463 тыс. человек.

В среду стало известно, что коронавирус был диагностирован у афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Смерть Флойда послужила поводом для массовых протестов в США, сопровождающихся погромами и грабежами.

Рекорд в Индии

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии растет рекордными темпами третий день подряд: в понедельник сообщалось о 8 392 новых инфицированных, во вторник их число увеличилось до 8 909, а в среду - до 9 304 человек.

Общее количество инфицированных за время вспышки коронавируса в Индии вплотную приблизилось к 217 тыс. По этому показателю страна пока занимает седьмое место в мире, но при сохранении нынешних темпов может быстро обогнать Италию (более 233 тыс. заразившихся) и Испанию (более 240 тыс.), поскольку в этих европейских государствах темпы распространения инфекции на порядок ниже.

По данным индийского Минздрава, количество умерших из-за коронавируса за сутки возросло на 260 и достигло 6 075 человек. В больницах находятся более 106 тыс. инфицированных, свыше 104 тыс. человек выздоровели.

В Индии до 30 июня действует режим строгой изоляции, однако уже со следующей недели может начаться его ослабление в тех регионах, где не отмечено роста количества заражений.

Европейские рубежи

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Европе, хотя и значительно более низкими темпами, чем два-три месяца назад, когда этот регион являлся главным мировым эпицентром вспышки коронавируса.

Во Франции количество умерших превысило 29 тыс., за предыдущие сутки умер 81 человек. По числу летальных исходов Франция занимает пятое место в мире, опережая Испанию, где с начала эпидемии умерли свыше 27,1 тыс. человек, в том числе 63 пациента за минувшую неделю.

К 40-тысячному рубежу приблизилось количество умерших в Великобритании, в том числе 359 человек умерли за предыдущие сутки. По числу летальных исходов Великобритания вторая в мире, а по общему количеству инфицированных - около 280 тыс., из них почти 1,9 тыс. случаев за последние сутки - она занимает четвертое место в мире вслед за Россией.

В Италии за сутки зарегистрирован 71 летальный исход. По общему количеству умерших страна пока четвертая в мире, но уже на этой неделе может опуститься на пятую строчку, пропустив вперед Бразилию.