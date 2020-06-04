Полпред в СЗФО отметил низкий уровень летальности коронавируса в Карелии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Слаженная работа по борьбе с коронавирусом в Карелии позволила региону иметь низкий уровень летальности среди зараженных этой инфекцией. Такое мнение высказал полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, зампред Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия Александр Гуцан.

По его словам, сложная ситуация, связанная с распространением коронавируса, "позволила мобилизовать ресурсы и дополнительно модернизировать систему здравоохранения республики". Гуцан отметил, что был существенно увеличен специализированный коечный фонд, в больницах было установлено современное медицинское оборудование, а сотни карельских врачей прошли переподготовку.

"Слаженная работа позволила иметь региону низкую летальность", - сказал полпред, добавив, что республика по этому показателю находится на восьмом месте в стране (считая от наиболее низких показателей летальности в сторону их увеличения).

Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Ее возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Работа госкомиссии направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

День Республики Карелия отмечается 8 июня, он приурочен к созданию в этот день в 1920 году Карельской трудовой коммуны.