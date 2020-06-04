МВД создаст единую электронную информационную базу, содержащую все сведения об иностранцах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МВД РФ планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранных гражданах, находящихся в России. На платформе будет организован в том числе доступ в личный кабинет, сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы - личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, предназначенную для решения задач сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов страны, а также учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что будет создан новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранных граждан на территории России.

"Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что изменения планируются в связи с утвержденным планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики страны на 2019-2025 годы.

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