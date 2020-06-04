Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров. Он считает, что разблокировка мессенджера в России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

"Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России. Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", - написал он в своем официальном канале.

Дуров отметил, что Telegram в России был заблокирован больше двух лет назад "под эгидой борьбы с терроризмом". "Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру", - добавил основатель мессенджера.

По мнению Дурова, борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Он выразил надежду на то, что российским законодателям удастся совместить эти две задачи.

Об инициативе по разблокировке

Ранее Тумусов и Ионин (оба - "Справедливая Россия") подготовили законопроект, который предполагает в том числе разблокировку Telegram в связи с тем, что мессенджер используется государственными органами для распространения официальной информации о коронавирусе. По данным "Коммерсантъ", парламентарии направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и Минкомсвязи. В министерстве сообщили, что не поддерживают законопроект.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. Каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).