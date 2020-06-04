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75-летие Победы

Песков сообщил, что Москва будет приглашать на парад Победы лидеров СНГ

Первоначально на торжественные мероприятия были приглашены многие иностранные лидеры

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Кремль планирует пригласить на парад Победы 24 июня только глав СНГ. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, направлены ли приглашения на парад руководителям стран - постоянных членов Совбеза ООН.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций. 26 мая президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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