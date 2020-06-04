Число инфицированных коронавирусом в Иране за сутки достигло рекордных 3 574 человек

ТЕГЕРАН, 4 июня. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки выросло на 3 574, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом сообщил в четверг глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 3 574. Общее число заболевших достигло 164 270", - приводит его слова агентство ISNA. До этого максимально этот показатель составлял 3 186.

Джаханпур добавил, что за последние 24 часа в Иране умерли 59 пациентов с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 8 071".

По данным Минздрава, в республике выздоровели 127 485 человек. "В стране проведено 1 019 362 теста на коронавирус", - отметил представитель ведомства.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению темпов распространения инфекции. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта, после чего начало снижаться и достигло минимума - 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти, последние три дня он составлял от 2,9 тыс. до 3,2 тыс.

Иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.