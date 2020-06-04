Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Считаю необходимым согласиться, в том числе, с Роспотребнадзором края и нашими ведущими врачами и продлить карантин в Краснодарском крае до 21 июня", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что закрытым останется межмуниципальное транспортное сообщение, также продолжат действовать пропуска. Въезд в край продолжит быть ограниченным, приезжих из других регионов будут направлять на изоляцию. Также продолжают быть закрыты торговые и развлекательные центры, сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье.

Кондратьев также сообщил, что с 6 июня в регионе откроются парки, набережные и места общего пользования. В ходе совещания губернатор отметил, что смогут открыться некоторые пляжи, которые будут одобрены Роспотребнадзором. Кроме того, Кондратьев предложил разрешить заниматься физкультурой и спортом профессионально на открытых стадионах.

"6 июня, с этой субботы открытые стадионы могут принимать и тех кто хочет заниматься физкультурой, и профессионально спортом, и прошу внести соответствующее решение в постановление", - сказал губернатор, добавив, что вопрос об открытии плоскостных спортивных сооружений будет поднят в ходе следующего совещания краевого оперативного штаба.

Кроме того, власти Краснодарского края приняли решение разрешить работу тренировочных и тренажерных залов площадью не более 300 кв. м с 8 июня. Кондратьев отметил, что у спортивных заведений должен быть отдельный вход, и их работа должна вестись в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на четверг выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, за все время в регионе зафиксировано 4 148 случаев, 3 006 человек выздоровели и выписаны из больниц, умерли 40, 35 пациентов находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

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