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Фальков: решения о смене ректоров в некоторых вузах обсуждаются уже сейчас

Глава Минобрнауки напомнил, что предельный возраст пребывания на должности ректора составляет 70 лет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решения о смене руководства в ряде вузов, связанной с достижением нынешними ректорами предельного возраста пребывания на этом посту, обсуждаются уже сейчас. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Предельный возраст пребывания на должности ректора составляет 70 лет, и в ближайшие год-два большая когорта очень уважаемых ректоров достигнут этого возраста. На повестке уже стоит вопрос о лидерстве в этих университетах и о появлении новых людей. Понимая, что эта ротация будет происходить скоро, мы уже обсуждаем возможные кадровые решения", - сказал Фальков.

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РоссияФальков, Валерий Николаевич
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