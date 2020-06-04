Фальков: решения о смене ректоров в некоторых вузах обсуждаются уже сейчас

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решения о смене руководства в ряде вузов, связанной с достижением нынешними ректорами предельного возраста пребывания на этом посту, обсуждаются уже сейчас. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Предельный возраст пребывания на должности ректора составляет 70 лет, и в ближайшие год-два большая когорта очень уважаемых ректоров достигнут этого возраста. На повестке уже стоит вопрос о лидерстве в этих университетах и о появлении новых людей. Понимая, что эта ротация будет происходить скоро, мы уже обсуждаем возможные кадровые решения", - сказал Фальков.