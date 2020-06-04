"ВКонтакте" и Музей космонавтики покажут второй в истории шахматный матч "Космос - Земля"

"ВКонтакте" и Музей космонавтики проведут шахматную партию между космосом и Землей, сообщает пресс-служба социальной сети. Игра состоится 9 июня - спустя ровно 50 лет после первого матча "Космос - Земля".

На стороне космоса с борта МКС сыграют космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Землю представит чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, который будет играть из Музея космонавтики.

Прямой эфир начнется в 11:45 в сообществе московского Музея космонавтики в соцсети. Также организаторами матча стали госкорпорация "Роскосмос", Федерация шахмат России. Трансляцию на русском языке можно будет также посмотреть на страницах партнеров. Матч с комментариями на английском языке будет транслироваться на YouTube-канале Роскосмоса.

Легендарная партия "Космос - Земля" состоялась 9 июня 1970 года. Она продолжалась около шести часов и завершилась ничьей. Космос представлял экипаж корабля "Союз-9" - космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, Землю - руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник авиации Николай Каманин и космонавт Виктор Горбатко. Вел трансляцию космонавт Валерий Быковский. Соперники держали связь по радио и делали ходы при прохождении корабля над территорией СССР. Для игры применялись специальные шахматы, приспособленные к условиям невесомости.