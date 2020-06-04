В Стокгольме свернут полевой госпиталь в выставочном центре

СТОКГОЛЬМ, 4 июня. /ТАСС/. Администрация Стокгольма приняла решение свернуть полевой госпиталь, рассчитанный на 140 мест интенсивной терапии и развернутый в марте в выставочном комплексе Эльвшё рядом с городом. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава отдела здравоохранения региона Бьорн Эрикссон.

"Я бесконечно счастлив и горжусь усилиями, которые были предприняты в сфере здравоохранения - так, что нам фактически не пришлось использовать госпиталь в Эльвшё, - отметил он. - Но тот факт, что мы сейчас сворачиваем госпиталь, не является сигналом о том, что мы должны расслабиться и не следовать рекомендациям управления здравоохранения".

По его словам, ситуация в регионе по-прежнему считается "очень серьезной", и сокращение числа пациентов, нуждающихся в лечении, идет слишком медленно. На сегодняшний день в одной из больниц Стокгольма находятся 650 человек с диагнозом COVID-19.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швеции составляет 40 803 человек (408 заразившихся на 100 тыс. человек населения), количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, - 4 542 человека.

Самое большое число инфицированных (13 877) и умерших (2 099) зарегистрировано в столичном регионе.