Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

"Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп", - сообщила она.

По словам Поповой, озвучивать сроки появления вакцины пока что рано. "Озвученные сроки - это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато", - отметила она.

2 июня на брифинге в правительстве вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от нового коронавируса в случае успешных испытаний вакцины может начаться осенью 2020 года. Кроме того, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, сообщила, что в России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Общедоступность формулы вакцины

Вопрос общедоступности формулы вакцины от коронавируса еще необходимо обсуждать, пока это интеллектуальная собственность разработчика, заявила Попова.

"На сегодняшний день это интеллектуальная собственность. Если это государственное учреждение, то интеллектуальная собственность государства. Если коммерческое - интеллектуальная собственность коммерческого предприятия или разработчика, группы разработчиков", - сказала она.

"Вот насколько она может стать общим достоянием - нужно какое-то наднациональное регулирование для таких ситуаций. Или не нужно. Надо обсуждать, это очень важный и тонкий вопрос. Но пока регулирование обстоит именно таким образом", - подчеркнула она.