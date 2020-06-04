Минприроды оценивает срок восстановления экосистемы после ЧП в Норильске минимум в 10 лет

ТАСС, 4 июня. Экосистема на месте разлива нефтепродуктов с ТЭЦ-3 в Норильске будет восстанавливаться не менее десять лет, сообщила в четверг заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова на онлайн-конференции "Арктический туризм - новые вызовы для бизнеса".

"Я думаю, не один год потребуется для того, чтобы восстановить экосистему, и даже, наверное, как минимум десять лет. Ущерб достаточно большой, не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы еще берем сушу, то намного больше", - сказала Панова.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть которого попала в водоемы. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

В настоящее время продолжается ликвидация разлива и сбор топлива сорбентами. Возбуждено уголовное дело в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").