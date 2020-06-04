Роспотребнадзор: прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заниматься спортом и гулять в медицинской маске безопасно, говорится в ответах Роспотребнадзора, опубликованных в четверг на портале стопкоронавирус.рф .

"Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей. <...> При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, который распространяется на большие расстояния. Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что маска не препятствует вдыханию свежего воздуха, поэтому выходить на улицу, чтобы подышать им и побыть под солнечными лучами крайне важно.

"Эффективность использования медицинской маски для защиты здорового человека составляет около 80%. Маски эффективны, если используются инфицированным пациентом, чтобы предотвратить заражение окружающих. В условиях пандемии и наличия бессимптомных форм заболевания стоит рассматривать каждого человека как потенциального источника инфекции", - пояснили в Роспотребнадзоре.