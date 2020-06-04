Греция будет бесплатно лечить туристов, если они заразятся коронавирусом

АФИНЫ, 4 июня. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческое государство готово лечить туристов, если у них во время отдыха будет обнаружен коронавирус; оно оплатит и дополнительное проживание, однако обратный билет в случае задержки с возвратом домой таким отдыхающим придется покупать самим. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

"Как заявило правительство, если появится заболевший коронавирусной инфекцией, оно берет на себя расходы на его лечение", - заявил Харитидис, подчеркнув, что туристу не нужно для этого покупать специальную страховку.

Он пояснил, что если появится такой больной, его заберут в больницу и будут там лечить. "Но пока непонятно, будет ли введен карантин для отеля, - сказал директор. - Предполагалось, что члены семьи заболевшего будут перемещены в карантинный отель, где у них будут взяты анализы. Если у них будут положительные результаты, то их тоже направят в больницу, если отрицательные - вернут обратно в гостиницу. Но сейчас говорят, что, скорее всего, будут делать по-другому: их будут перемещать просто в другой номер отеля, и они будут находиться на карантине в том же самом отеле". "Но самое важное в том, что государство берет на себя стоимость лечения", - подчеркнул Харитидис.

Однако, если прилетевший турист задержится в Греции из-за болезни дольше положенного срока, то повторное бронирование билета будет лежать на нем. "Государство оплачивать это не будет. Его билет сгорит, и надо будет его поменять. А лечение и проживание берет на себя греческое государство", - подчеркнул представитель турфирмы.

Никаких проблем со шведским столом

По его словам, в курортных гостиницах не будет проблем и со шведским столом, по поводу которого высказывались опасения в том, что он может способствовать распространению вируса. "Шведский стол будет, - заверил Харитидис. - Но согласно новым протоколам блюда будут находиться за плексигласом, и нельзя будет самому брать себе еду. Будет сотрудник, который будет класть ее порциями".

То же самое, по его словам, касается и системы All inclusive (Все включено). "Туристам запретили брать самостоятельно разливные напитки. Сейчас этого делать будет нельзя. Разливные напитки разрешены, но их должны подавать", - сказал директор. При этом можно будет самостоятельно выбирать напитки в бутылках, рассказал Харитидис, добавив, что аналогичная ситуация будет и на пляжах.

Начало полетов в Грецию

Греческие власти разрешили с 15 июня совершать рейсы в международные аэропорты Афин и Салоник туристам из 29 стран. В этот список вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия. Министр туризма Харис Теохарис пояснил, что туристы из этих стран смогут въезжать на территорию республики без соблюдения какого-либо карантина или сдачи тестов на коронавирус, но, по его словам, "будет сохранено право на проведение выборочного тестирования". В последующий период будет объявлен расширенный список стран, которым будет разрешено приезжать с 1 июля. На случай появления случаев инфицирования в больницах на островах "созданы 600 мест для больных с COVID-19", сказал министр.

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами сравнительно благополучная. По данным на 2 июня, число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило 2 937, большая часть из них выздоровела, умерли 179 человек.