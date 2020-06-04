Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается

НОВО-ОГАРЕВО, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в РФ. При этом глава государства указал на необходимость тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе.

"Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается", - заявил Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он подчеркнул: "Нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию".

При этом президент отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции, число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в России составило в четверг 8 831, уже 20 дней оно не превышает 10 тыс. Суточный рост остается на рекордно низком уровне в 2%, как и днем ранее. Всего в России 441 108 человек заразились новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384.