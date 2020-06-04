В Северодвинске 11 воспитанников детского дома заразились коронавирусом

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Прокуратура Северодвинска Архангельской области проводит проверку в связи с заражением коронавирусной инфекцией 11 воспитанников Северодвинского детского дома. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"Также по инициативе прокуратуры органами полиции проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства и источник заражения детей.

По данным областного оперативного штаба, в Архангельской области зарегистрированы 2 587 заразившихся, из них 112 случаев в Северодвинске, среди которых 82 случая - это сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска, которые обслуживаются в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).