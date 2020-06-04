Путин поручил Шойгу развернуть госпиталь в Забайкалье для лечения больных с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 4 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией.

"Хотел бы обратить внимание на рост [числа] заболевших в Забайкальском крае, динамика там пока сложная, и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения", - сказал Путин в четверг на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он отметил успешный опыт привлечения возможностей Минобороны РФ для борьбы с коронавирусом как внутри страны, так и за границей. В частности, военным "в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации", а затем быстро развернуть эту деятельность в Дагестане и других регионах, напомнил Путин.

"Поэтому прошу министра обороны [Сергея Шойгу] незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя, в данном случае, в Забайкалье", - сказал президент, отметив, что этот госпиталь должен быть укомплектован всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным с коронавирусом.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрирован 1321 случай заражения коронавирусной инфекцией, 708 пациентов выписаны, 24 человека скончались. Из-за быстрого роста числа заразившихся в регионе до 8 июня действуют ограничительные меры. Ранее в Читу по поручению президента РФ прибыли московские врачи.