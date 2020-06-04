В ВОЗ призвали быть готовыми ко второй волне эпидемии коронавируса в сентябре

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вторая волна эпидемии коронавируса может возникнуть в сентябре, к этому необходимо подготовиться. Об этом заявил в четверг директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге в ходе онлайн-дискуссии клуба "Валдай" на тему "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя?".

"В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп", - сказал он.

По словам Клюге, приостановка регулярной иммунизации и вакцинации в некоторых странах - это вызов. "Мы говорим странам, что, если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться", - подчеркнул директор регионального офиса ВОЗ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.