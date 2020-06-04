Глава Европейского бюро ВОЗ похвалил Россию за единый подход в борьбе с пандемией

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге похвалил в четверг Россию за единый с ВОЗ и международным сообществом подход в борьбе с пандемией коронавируса.

"Сейчас я хочу использовать эту возможность, чтобы похвалить организации РФ за их единый подход с ВОЗ и международным сообществом. Мы наблюдаем выражение международной солидарности со стороны РФ, тесно сотрудничаем с [главой Роспотребнадзора Анной] Поповой по ситуации и с министром здравоохранения [РФ] Мурашко по новым программам исследования совместно с российскими экспертами", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Вакцина от COVID-19: всеобщее достояние или каждый сам за себя?".