Попова заявила о необходимости алгоритма реагирования на новые вспышки инфекций

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Борьба с пандемией коронавируса должна помочь создать алгоритм действий для реагирования на неизбежные вспышки инфекций в будущем. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

"Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно", - сказала она.