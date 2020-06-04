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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова заявила о необходимости алгоритма реагирования на новые вспышки инфекций

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Борьба с пандемией коронавируса должна помочь создать алгоритм действий для реагирования на неизбежные вспышки инфекций в будущем. Об этом в четверг заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

"Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно", - сказала она. 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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