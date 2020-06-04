Глава Удмуртии Бречалов вылечился от коронавирусной инфекции

ИЖЕВСК, 4 июня. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов получил три отрицательных теста на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона в четверг.

О том, что у Бречалова выявили коронавирус, стало известно в конце мая. При этом он продолжил работу в режиме самоизоляции, поводов для госпитализации не было.

"Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с победителями праймериз "Единой России" сообщил о том, что выздоровел. Три теста показали отрицательный результат, врачи подтвердили, что он здоров. Болезнь прошла в легкой форме. Глава Удмуртии соблюдал все рекомендации врачей, он оставался на рабочем месте в режиме полной самоизоляции", - сообщили в пресс-службе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным властей Удмуртии, в регионе на 4 июня выявили 865 случаев заражения, 19 из них закончились летальным исходом, 426 человек выздоровели.