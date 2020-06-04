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В Сочи появятся два новых экстрим-парка

Планируется, что объекты станут точкой притяжения российских и зарубежных спортсменов

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Два новых экстрим-парка, которые станут точкой притяжения для спортсменов России и других стран, появятся в Сочи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Сочи появятся два новых экстрим-парка. Решение об этом принял глава курорта Алексей Копайгородский после обращения горожан. Два объекта, расположенные в центре города на Цветном бульваре и в Адлере в парке им. Бестужева, находятся на сегодняшний день неудовлетворительном состоянии и непригодны к эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Новые объекты будут возводиться на месте устаревших. Такое решение приняли сами жители города. Реализация проекта позволит создать на курорте современную экстрим-площадку, которая станет точкой притяжения для спортсменов со всей России и даже из других стран. Все работы будут проведены и согласованы с представителями сообщества любителей экстремальных видов спорта в Сочи.

"Молодежь активно пользуется инфраструктурой этих парков, что сказывается на состоянии самих конструкций. Поэтому глава города поставил задачу не просто отремонтировать их, а создать новые, современные конструкции из более устойчивых материалов с соблюдением международных стандартов безопасности", - привели в пресс-службе слова начальника управления молодежной политики Отто Савицкого.

Старые площадки были построены в 2015 году и с тех пор пришли в негодность. В настоящее время ведутся работы по изучению площадок, разрабатывается концепция благоустройства, согласно которой бетонный парк должен будет гармонично влиться в архитектуру города. Благоустройство других экстрим-парков, имеющихся на территории курорта, запланировано на следующие годы, добавили в пресс-службе.

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