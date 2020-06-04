ВЦИОМ: большинство россиян считают, что риска заражения на голосовании по конституции нет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (83%), которые заявляют о своем намерении принять участие во всероссийском голосовании о внесении поправок в конституцию, считают, что риска заражения коронавирусом на участках нет или он незначительный. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте.

"Большинство декларирующих участие в голосовании считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный - 83%. Считают, что риск есть, 15% планирующих принять участие во всероссийском голосовании", - говорится в исследовании.

Три четверти (75%) из тех, кто собирается голосовать, считают, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования, обратного мнения придерживается каждый пятый.

В исследовании также приводится топ-3 мер санитарной безопасности, которые, как считают россияне, важно принять на избирательных участках. В частности, 87% полагают, что необходимо обеспечить членов избирательной комиссии масками, перчатками и средствами дезинфекции, 76% выступают за обеспечение средствами индивидуальной защиты избирателей и 73% респондентов заявляют о необходимости соблюдения социальной дистанции в 2 метра между избирателями.

Дата голосования

Более половины россиян (62%) из тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к объявленной дате - 1 июля, отрицательно отнеслись к ней 15% россиян, а для каждого пятого (21%) этот вопрос не имеет значения.

При этом, как отмечается в исследовании, после объявления даты проведения общероссийского голосования 67% заявили о намерении участвовать в голосовании, что на 2% больше по сравнению с опросом ВЦИОМ за 29 мая. Из них 48% ответили, что точно примут участие, а 19% - скорее примут участие. "Напротив, декларируют отказ от участия 14% опрошенных. Уровень декларируемой явки, как правило, обычно выше реального, так как не все, кто декларирует свое участие, в итоге приходят на избирательный участок в день голосования", - отмечают во ВЦИОМ.

Исследование показало, что 61% россиян, сообщивших о своем участии в голосовании, скорее проголосуют за поправки. Этот показатель также вырос с момента объявления даты на 4% (по сравнению с 26 мая). Как сообщается, каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против (21%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июня по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Впоследствии президент подписал соответствующий указ о проведении голосования. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов".

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что одной из мер безопасности также станет обеспечение участников голосования защитными масками, перчатками и одноразовыми ручками. Кроме этого, перед голосованием члены избирательных комиссий пройдут тестирование на наличие нового коронавируса. Глава ЦИК заверила, что благодаря системе мер защиты принять участие в голосовании по поправкам будет "безопаснее, чем сходить в магазин".