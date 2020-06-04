Опрос: менее половины жителей стран G7 одобряют действия властей в борьбе с коронавирусом

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Жители стран Группы семи - Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии - все более скептически относятся к действиям властей в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Kantar.

В опросе, проведенном с 28 мая по 1 июня, приняли участие свыше 7 тыс. человек. По информации аналитиков, в мае меры правительств одобряли в среднем 48% граждан государств G7. В апреле и марте их поддерживали 50% и 54% - соответственно. Наибольшее падение доверия к действиям властей отмечено в Великобритании - с апреля по май этот показатель снизился сразу на 18 процентных пунктов, до 51%.

Согласно подсчетам Reuters, в Великобритании от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли более 50 тыс. человек. Это превышает последние данные британского Минздрава, согласно которым число летальных исходов в стране превысило 39,7 тыс. человек, почти 280 тыс. заразились.

О том, что Великобритания больше других стран страдает от пандемии коронавируса, сообщала ранее газета Financial Times. Издание на основе изучения статистики, публикуемой 19 государствами, выяснило, что в королевстве наблюдается самый высокий среди них уровень смертности. После 20 марта в Соединенном Королевстве отмечено на 59 537 смертей больше, чем в среднем представлено в ежегодной статистике, что "указывает на то, что вирус прямо или косвенно стал причиной смерти 891 человека на 1 млн", отмечают авторы статьи.

На данном этапе пандемии это самый высокий уровень смертности из всех стран, публикующих всесторонние качественные данные, в том числе США, Италии, Испании и Бельгии. В других странах, таких как Китай, Бразилия и Россия, которые также сильно пострадали от пандемии коронавируса, "уровень смертности намного ниже, чем в Великобритании". Данные свидетельствуют о том, что важным фактором в этом случае "стали сроки введения карантина", указывается в публикации. В Германии и Норвегии, например, ограничительные меры были введены на начальном этапе массового распространения коронавируса, британское же правительство в этом случае выжидало дольше, констатирует Financial Times.