Петербургский музей и ТАСС представили спецпроект о работе детсадов в блокадном Ленинграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Музей Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и информационное агентство ТАСС представили совместный мультимедийный проект "Сказки в бомбоубежище" , рассказывающий о буднях детей, воспитателей и учителей в годы блокады Ленинграда. Презентация прошла в четверг в рамках XV Санкт-Петербургского международного книжного салона, который в этом году впервые проходит в онлайн-формате на фоне пандемии COVID-19.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Если говорить о структуре проекта, она в какой-то степени отражает структуру нашей блокадной коллекции <…> Она досталась нам по наследству от кабинета дошкольного образования, который существовал в Ленинграде. В годы блокады его методисты работали с детскими садами, создавали новые детские сады, детские дома <…> Наша коллекция нигде и никогда не была представлена, поэтому я благодарю наших московских коллег, что маленькую часть нашей коллекции они таким образом [показали]", - сказала директор музея Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования Людмила Дербилова.

Проект представлен на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС. "Спецпроект не просто позволяет взглянуть на архивные документы и фотографии, но и по-настоящему прожить один день из жизни детей и их воспитателей в блокадном Ленинграде <…> От этих документов исходит такой эмоциональный заряд, что c ними было трудно работать, но мы постарались донести эти эмоции <…> и до читателя. И речь здесь не только о грусти, боли, сопереживании, но и о надежде", - отметила руководитель редакции проекта ТАСС "Стратегические цели развития" Виктория Приходько.

По ее словам, проект создан таким образом, чтобы создать эффект полного погружения. "К каждым деталям, историческим элементами мы подходили бережно и очень внимательно, потому что все они - [к примеру,] радио сороковых, которое находится в некоем кинозале, огрызок химического карандашика в гильзе от патрона, - все эти детали работают на эффект присутствия. На этот эффект <…> работает и музыкальное сопровождение, которое мы специально разрабатывали для спецпроекта, выверяя каждую ноту, чтобы поддержать повествование", - рассказала она.

Документальные истории

Первый раздел спецпроекта посвящен рисункам воспитанников ленинградских детсадов и интернатов 1941-1942 годов. "Каждый рисунок имеет на обороте текст. Воспитатели в блокадном Ленинграде - голодные изможденные люди - каждый рисунок сопровождали текстом, который говорил им ребенок. Причем написана точная дата, написан точный возраст ребенка - с точностью до месяца", - отметила директор музея.

В разделе, посвященном работе детских садов, представлены планы и отчеты сотрудников, которые они составляли ежедневно. "Эти документы фактически являются дневниковыми записями", - сказала Дербилова. В них нашло отражение то, как внимательно воспитатели следили за развитием каждого ребенка, заботясь не только об образовательном процессе, но и о психологическом состоянии детей. Чтобы отвлечь воспитанников от происходящего вокруг, они придумывали игры и развивающие занятия, часто проводя их в бомбоубежищах.

Еще одна часть проекта на основе фотографий рассказывает о жизни воспитанников одного из ленинградских интернатов, располагавшегося недалеко от Эрмитажа (на его месте сегодня работает детский сад). Дербилова отметила, что многие снимки сопровождаются записями о том, в каком состоянии ребенок поступил в учреждение и насколько изменился за время нахождения там - какой набрал вес, какие навыки освоил. На карточках запечатлена повседневная жизнь детей - игры, уборка, обеды в столовой. В своих записях воспитатели отмечали, что в то страшное время старались создать для воспитанников атмосферу домашнего уюта: накрывали столы скатертями, поливали с ними цветы, шили для них одежду.

Увидеть проект в музейной обстановке - после снятия ограничений из-за коронавируса - смогут посетители московского Музея Победы. "Мы его представим в пространстве, где мы реконструировали ленинградскую публичную библиотеку Салтыкова-Щедрина. Там у нас электронный читальный зал, и его формат позволяет показывать такие интересные современные интерактивные проекты", - рассказал заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков.

О петербургском музее

Музей Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования является преемником первого в мире Педагогического музея (Педагогического музея военно-учебных заведений), созданного в Петербурге в 1864 году с целью демонстрации наглядных пособий из области разных учебных дисциплин. Сохранившаяся часть музейной коллекции включает библиотеку учебной и методической литературы, уникальные наглядные пособия, учебное оборудование и приборы второй половины XIX - начала XX вв. В дальнейшем коллекция была дополнена экспонатами, отражающими историю советской школы Петрограда-Ленинграда.

О книжном салоне

XV Санкт-Петербургский международный книжный салон проходит с 4 по 6 июня впервые в формате онлайн. Инициатором его проведения в виртуальном режиме выступило агентство ТАСС, соорганизаторами стали издание "Петербургский дневник" и телеканал "Санкт-Петербург". Мероприятие организовано при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российского книжного союза и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.