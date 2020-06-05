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День Святой Троицы: смысл, история и традиции праздника

© Егор Алеев/ТАСС
7 июня православные христиане встретят День Святой Троицы

На 50-й день после Пасхи православные верующие отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Это один из 12 главных христианских праздников. Рассказываем об истории Троицы, значении и традициях этого дня.

Дата праздника

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День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Христова Воскресения. Поэтому Пятидесятница — второе название этого дня. Поскольку дата Пасхи плавающая, то и Троица выпадает на разные даты. В 2020 году День Святой Троицы приходится на 7 июня.

Смысл и история

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Праздник отмечается верующими с 381 года. Именно тогда на Втором Вселенском Константинопольском церковном соборе было утверждено учение о трех ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. В этот же день была также явлена полнота Святой Троицы.

Согласно Новому Завету, перед Вознесением в Царствие Небесное Иисус Христос обещал своим ученикам, апостолам, что в утешение пришлет им от своего Отца — Святого Духа. После Вознесения Христа апостолы ежедневно собирались в Сионской горнице в Иерусалиме для молитв и чтения Святого Писания. На десятый день после Вознесения Христа (50-й после Воскресения), находясь в горнице, в третий час дня апостолы услышали шум. Появились огненные языки, которые почили на каждом из них. Так ученики Иисуса исполнились Святого Духа и стали говорить на разных языках, обращаясь с проповедью к представителям разных народов.

День сошествия Святого Духа считается днем создания христианской церкви, которая усилиями апостолов начала распространяться по всему миру.

Кто празднует

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С XIV века у католиков праздник Троицы не совпадает с Пятидесятницей — днем сошествия на апостолов Святого Духа. В Католической церкви он празднуется на неделю позже и связан с прославлением Святой Троицы. 

Традиции празднования у православных

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Накануне Дня Святой Троицы в церквях совершается всенощное бдение. В сам праздник Троицы в православных храмах совершается одна из самых торжественных и красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, прославляющая сошествие Святого Духа, и читаются три молитвы с коленопреклонением священнослужителей и прихожан. Так завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершается коленопреклонений и земных поклонов.

На Троицу есть обычай украшать храмы ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. Священники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.

На следующий день после Троицы отмечается Духов день, который посвящен прославлению Святого Духа.

Православные храмы Москвы, ранее закрытые для прихожан из-за коронавируса, откроются 6 июня (2 июня уже открылись храм Христа Спасителя и Елоховский собор). 

Троица и народные обряды

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До принятия христианства в славянском календаре в конце мая отмечался Семик, или Зеленые святки, — переход от весны к лету. Праздник Троицы перенял многие обряды этого праздника. Основными составляющими были ритуалы, связанные с культом растительности, девичьи гулянья, поминание умерших. На троицкой (семицкой) неделе девочки 7–12 лет ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и внутри, дети наряжали березу, водили вокруг нее хороводы, пели песни, устраивали праздничную трапезу.

В субботу накануне Дня Святой Троицы было принято вспоминать усопших. Этот день называется "задушной субботой", или родительским днем.

 

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