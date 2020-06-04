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Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по поправкам в конституцию

По согласованию с ЦИК реализована электронная форма заявления

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от граждан, которые планируют участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом в ходе видеоконференции в ЦИК РФ сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Мы уже реализовали по согласованию с ЦИК электронную форму заявления. Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг, если соответствующее решение сегодня об окончательном утверждении порядка [электронного голосования] будет принято", - сказал он.

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РоссияПредложения по изменениям в конституцииШадаев, Максут ИгоревичГолосование по поправкам в конституцию
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