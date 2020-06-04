Немецкие врачи вылечили 99-летнего пациента с коронавирусом

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. В Германии 99-летний мужчина смог победить коронавирус нового типа. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя клиники HELIOS в Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Пациент был выписан спустя четыре недели после госпитализации. В целом у него было относительно мягкое течение COVID-19, во время пребывания в больнице он перенес пневмонию в легкой форме. Сейчас мужчина полностью здоров.

"Пожилые люди являются наиболее уязвимыми в группе риска, поэтому такой исход нас очень сильно ободряет", - приводит DPA слова руководителя отделения Макса-Мартина Пастернака.

По состоянию на четверг, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), в Германии заразились 182 764 человека (плюс 394 по сравнению с сутками ранее), скончались 8 581 (плюс 30). Выздоровели 167 800 (примерно на 600 больше, чем сутки ранее).