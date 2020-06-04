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Пандемия коронавируса нового типа

Минобороны РФ развернет в Чите госпиталь на 100 коек

В регионе на данный момент зафиксировали 1 321 случай заражения коронавирусом

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ разместит в Чите военный госпиталь на 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Забайкальского края.

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В четверг президент РФ Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией.

"Госпиталь пока будет на 100 коек, полностью оснащенный ИВЛ (аппаратами искусственной вентиляции легких) и кислородной поддержкой. С возможностью увеличения коечного фонда", - уточнили в пресс-службе.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрирован 1 321 случай заражения коронавирусной инфекцией, 708 пациентов выписаны, 24 человека скончались. Из-за быстрого роста числа заразившихся в регионе до 8 июня действуют ограничительные меры. Кроме того, в Читу по поручению главы государства на прошлой неделе прибыли московские врачи.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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