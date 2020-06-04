В Ленобласти взыскали 4 млн рублей с Минобороны РФ в пользу матери погибшего солдата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Лужский городской суд Ленинградской области взыскал 4 млн рублей с Министерства обороны России в пользу матери погибшего военного при танковых стрельбах на Лужском полигоне в 2017 году. Об этом сообщил ТАСС юридический представитель женщины и адвокат Дмитрий Герасимов.

"Она подала иск к Министерству обороны о взыскании компенсации за причиненный моральный вред. Она просила 5 млн рублей, сегодня суд взыскал в ее пользу 4 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Средства взысканы в пользу истца Валентины Сухаревой, у которой во время инцидента погиб сын Андрей Виттих.

В сентябре 2017 года на Лужском полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от заданной траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. Один человек погиб на месте, остальные получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести.

В сентябре прошлого года бывшие военные Вадим Габдуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов, которые пострадали на стрельбах, отсудили у Минобороны 4 млн рублей.

После инцидента в отношении начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии ЗВО Дениса Горелышева и начальника 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктора Кривошеина было возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

В феврале 2019 года Великоновгородский гарнизонный военный суд признал виновными Кривошеина и Горелышева, назначив им наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В суде ТАСС сообщали, что военных не лишили права занимать определенные должности, а также отмечали, что часть обвинений с Горелышева и Кривошеина была снята. В частности, им вменялось бездействие, которое привело к инциденту на полигоне, однако данные обстоятельства не нашли подтверждения.