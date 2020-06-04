Экологи и местные жители призвали создать природный парк на западе Крыма

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жители Сакского района Крыма обратились к властям с просьбой создать природный парк "Ойбурский" рядом с одноименным озером, в этом их поддержали экологи. Об этом заявил известный телеведущий Николай Дроздов в своем видеообращении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Здесь на побережье Черного моря сохранились последние участки природных песчаных дюн, а рядом соленые озера с целебными грязями. Жители двух сел, Штормовое и Поповка, обратились к руководству Крыма с настоятельной просьбой создать на этом месте региональный природный парк под названием "Ойбурский" и их поддержали крымские экологи", - заявил Дроздов.

По его словам, в месте будущего парка обитают и произрастают десятки птиц и растений, занесенных в Красные книги России и Крыма.

"Если руководство Крыма удовлетворит эту просьбу, то мы получим еще одну жемчужину природы, находящуюся под охраной на территории нашего благословенного полуострова, который многие называют сакральной областью планеты", - добавил эколог.

По словам члена всемирной комиссии Международного союза охраны природы по особо охраняемым природным территориям Виктора Никифорова, в России нет таких прибрежных комплексов, и Западный Крым - абсолютно уникальная в этом смысле территория. Это очень ранимый ландшафт, и через несколько лет при таком активном освоении он может исчезнуть навсегда.

"Наше предложение - сохранить "Золотой пояс Западного Крыма", систему природных прибрежных песчаных кос, дюн, соленых озер. Сейчас остались последние участки в Молочном, Уютном, Штормовом, Поповке, Оленевке, на косе Беляус, которые еще можно сохранить, придать им особый природоохранный статус, который бы запретил хозяйственную деятельность, строительство, проезд транспорта, но разрешал бы отдых населения, прогулки, занятия спортом. Общемировая практика показывает, что наличие таких мест увеличивает популярность территории среди туристов, а значит и поток инвестиций в экономику", - заявил Никифоров ТАСС.