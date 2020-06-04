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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава: в некоторых регионах заболеваемость коронавирусом начинает нарастать

Главный внештатный инфекционист ведомства Елена Малинников отметила, что, несмотря на разную загруженность коек для пациентов с инфекцией в этих регионах, не отмечается их дефицита

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в некоторых регионах России только начинает нарастать. Об этом сообщила в четверг главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова на онлайн-конференции.

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"Страна большая, и в регионах поэтапное развитие эпидемического процесса. В каких-то регионах мы видим уже снижение заболеваемости, а в каких-то регионах еще только начинает нарастать заболеваемость. Нас очень волнуют эти регионы", - сказала она.

Малинникова добавила, что, несмотря на разную загруженность коек для пациентов с инфекцией в этих регионах, не отмечается их дефицита. Так же как и не наблюдается дополнительной потребности в лекарственных препаратах и средствах индивидуальной защиты. 

Кроме того, инфекционист отметила, что Москва справляется с инфекцией. "Потихонечку Москва справляется с этой проблемой, еще нельзя говорить полностью, что мы победили инфекцию", - пояснила она.

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