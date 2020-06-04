Посольство России в Израиле передало Нетаньяху подтверждение приглашения на парад Победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Государстве Израиль передало израильской стороне подтверждение приглашения премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху на парад Победы 24 июня в Москве. Об этом сообщила в четверг пресс-служба российского диппредставительства.

"Посольство нотой передало израильской стороне подтверждение приглашения Нетаньяху на мероприятия по празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня. Ожидаем официальной реакции израильских партнеров", - говорится в сообщении.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.