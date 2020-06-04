Пляжи Сочи готовы к старту курортного сезона на 75%

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Готовность пляжей Сочи к старту курортного сезона составляет 75%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города, распространенном в четверг.

Ранее в четверг в ходе совещания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении до 21 июня режима карантина. Он также заявил о возможности открытия с 6 июня отдельных пляжей на курортах региона в случае их соответствия требованиям регионального управления Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

"На сегодняшний день готовность сочинских пляжей к старту курортного сезона составляет 75%. На всех официальных пляжных территориях проведены ремонтно-покрасочные работы, заключены договоры на вывоз ТБО, завершается установка камер видеонаблюдения, получены техпаспорта и заключения Роспотребнадзора", - привели в пресс-службе слова главы города Алексея Копайгородского.

По данным пресс-службы, подготовка курортной инфраструктуры города идет согласно плану, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии. Отмечается, что к началу курортного сезона все городские пляжи оформят в едином стиле: шезлонги, зонты, навесы и аэрарии будут выполнены в бело-голубых тонах. На пляжах появится новое оборудование, приобретенное на международной выставке в Китае.

"Все основные работы уже завершены - водолазами произведена очистка и обследование морского дна, получены заключения ГИМС. В части благоустройства и наведения чистоты еще есть небольшие недочеты, но в ближайшие дни они будут устранены", - привели в пресс-службе слова вице-мэра Владимира Пушкарёва.

В ходе инспекции пляжных территорий глава Сочи дал поручение подготовить пляжи к приему туристов в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Так, при расстановке уличной мебели должна соблюдаться социальная дистанция, а при входе в береговую зону необходимо установить дезинфицирующие средства, добавили в пресс-службе.