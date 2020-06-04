Международная комиссия юристов призвала власти РФ расследовать инцидент с адвокатами в КБР

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Международная комиссия юристов призвала российские власти тщательно разобраться в инциденте с адвокатами Дианой Ципиновой и Ратмиром Жилоковым в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

"Международная комиссия юристов (МКЮ) призвала российские власти провести безотлагательное расследование в связи с применением физической силы в отношении кабардино-балкарских адвокатов и их задержанием. Ответственные лица, как подчеркнула МКЮ, должны быть привлечены к ответственности", - сообщает ФПА.

Также комиссия выразила обеспокоенность по поводу уголовного преследования адвокатов.

Первый вице-президент ФПА России Евгений Семеняко выразил солидарность с решением комиссии, которая пытается придать международный резонанс ситуации.

Фабула дела адвокатов в КБР

В пятницу СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой по ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) УК РФ.

По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в Нарткале. Сотрудница заведения, где, предположительно, велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Жилокову. Он начал провоцировать полицейских на конфликт, "предлагая одному из них снять форму и подраться", а потом "лбом нанес ему удар в голову и толкнул" одного из сотрудников МВД. После этого он был задержан и доставлен в расположение отдела полиции, где помещен в комнату разбора. После того, как личность задержанного была установлена, в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения") и ст. 19.3 ("Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции") КоАП РФ, а также зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Позже в тот же вечер к отделу полиции, куда доставили Жилокова, прибыли два адвоката. Им было отказано в доступе в здание, так как у них не было адвокатского ордера, а также необходимых в период действия режима повышенной готовности масок и перчаток. К ним присоединилась адвокат Диана Ципинова, им удалось проникнуть в здание, но их вывели на улицу. Адвокат Ципинова предпринимала неоднократные попытки, отталкивая полицейских, прорваться обратно в здание. Как сообщали в СК, она ударила полицейского рукой по лицу, а затем ногой в область паха.