Штраф за отказ от медосвидетельствования в новом КоАП останется прежним

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минюст России оставит в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) прежний размер штрафа за отказ водителей от медосвидетельствования - 30 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте нового КоАП, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно статье 21.27, невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения "влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от полутора до двух лет". Таким образом штраф остался прежним, однако в предыдущей редакции проекта нового КоАП предлагалось повысить его размер до 40 тыс. рублей с лишением прав на два-три года.

Штраф за вождение в пьяном виде, а также за передачу управления машиной нетрезвому человеку предлагается установить также в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на полтора-два года. Если в машине находится несовершеннолетний, то штраф повысится до 50 тыс. рублей, водитель будет лишен прав на два-три года.